Минфин доработал законопроект об ОСАГО

Москва , 25 июля — «Вести. Экономика». Минфин доработал законопроект, вводящий три варианта страховых сумм в ОСАГО. Основная концепция поддержана на совещании в правительстве, заявила замдиректора департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева

Минфин впервые обнародовал проект изменений в закон об ОСАГО в 2016 г. Законопроект предусматривает три варианта страховых сумм по полису: 500 тыс. руб., 1 млн руб. и 2 млн руб. (сейчас — 500 тыс. руб. за вред жизни и здоровью и 400 тыс. руб. за ущерб имуществу).

Законопроект вводит возможность покупки полиса ОСАГО на срок до трех лет (сейчас — год).

"Мы разослали 20 июля доработанный законопроект всем заинтересованным ведомствам. В нем уточняется определение страхователя, порядок взаимодействия РСА (Российского союза автостраховщиков — ред.) и МВД и работы информационной системы.

Основная концепция — о выборе из трех вариантов страховой суммы и сроков страхования — на совещании в правительстве 11 июля была поддержана", — отметила Балакирева в интервью ТАСС

Законопроект предусматривает более свободное движение в рамках тарифного коридора, видоизменяет и исключает несколько коэффициентов, а также дает возможность страховщикам самостоятельно применять дополнительные коэффициенты, связанные манерой вождения.

Минфин рассчитывает внести законопроект в Госдуму в осеннюю сессию.

В свою очередь ЦБ 15 мая представил реформу тарифообразования в ОСАГО, первым этапом которой должно стать расширение тарифного коридора на 20%: диапазон составит 2746-4942 руб. вместо нынешних 3432-4118 руб. Кроме того, ЦБ предложил уточнить классификацию водителей по стажу и возрасту.

Второй этап реформы, который потребует законодательных изменений, намечен на лето 2019 г. Эти изменения предполагают использование более индивидуального тарифа ОСАГО, а также новые полномочия ЦБ, который сможет отслеживать, чтобы страховщики не зарабатывали сверхприбыль путем завышения тарифа.

ЦБ предложил обсудить возможность учитывать в тарифе ОСАГО дополнительные факторы — возраст, модель и экологические показатели транспортного средства. Цель реформы — расчет индивидуальной цены ОСАГО для каждого водителя, а в перспективе 2023-2025 гг. — полное освобождение тарифа ОСАГО от госрегулирования. Сейчас базовый тариф ОСАГО и коэффициенты для расчета цены полиса устанавливает ЦБ.