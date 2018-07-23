Редкое фото: Владимир Соловьев показал взрослого сына

54-летний Владимир Соловьев отец восьмерых детей от трех жен. От первого брака у него есть дочь Полина и сын Александр Соловьев , а от второй супруги наследница Екатерина. В браке с Эльгой Сэпп журналист воспитывает 11-летнюю Эмму-Эстер, восьмилетнего Владимира и пятилетнего Ивана. Стоит отметить, что он общается со всеми своими наследниками. Сегодня он поделился редким фото, на котором запечатлен со старшим сыном.

В кадре Соловьев сидит на стуле в черной рубашке и пристально смотрит на собеседника. Позади него также сидит Александр. Он облачен в наряд, как у отца, и также сурово смотрит, но уже в камеру. «У сына взгляд мой», — отметил журналист. Поклонники с ним согласились. Многие были удивлены сходству отца и сына. «Сын — ваша копия!», «Красавцы! Взгляд — огонь, настоящий мужик, весь в отца», «Несомненно сын похож на вас — однозначно, единственное мне кажется у сына взгляд помягче будет, но это мое мнение», — стали обсуждать кадр подписчики.

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Владимир Соловьев может занять пост главы Союза журналистовПредседатель Союза журналистов Всеволод Богданов объявил о том, что хочет покинуть свой пост. Он рассказал о том, что намерен рекомендовать на свое место журналиста Владимира Соловьева. Напомним, что два года назад наследник Владимира Соловьева женился. Он расписался со своей возлюбленной в одном из столичных загсов. Александр работает в сфере кино. Ранее он получил образование в Лондоне и стал режиссером. Соловьев не только многодетный отец, но и дедушка. Его наследница Полина уже обзавелась собственной семьей и в 2015 году родила дочь. Журналист старается чаще проводить время с наследниками и даже иногда ездит с ними в совместные поездки.

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