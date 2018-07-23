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Ушел из дома и не вернулся. В Казахстане ищут семилетнего мальчика
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Ушел из дома и не вернулся. В Казахстане ищут семилетнего мальчика 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
В Казахстане девятые сутки ищут семилетнего мальчика. Ернур Садвокас пропал в горах Алматинской области, сообщает «МИР 24».
В поисках ребенка участвуют сотрудники полиции, национальной гвардии, спасательных служб и военнослужащие. Они прочесывают участок радиусом 25 километров.
«На данный момент результатов нет. Сегодня был задействован вертолет. Пока без результатов. Поиски продолжаются», — заявил официальный представитель департамента по ЧС Алматинской области Азамат Журтбаев.
Мальчик играл с друзьями на летнем пастбище. И единственный из всех не вернулся домой.
Местные жители опасаются, что Ернур мог стать жертвой диких зверей. В поисковой операции задействованы сто человек.
Тем временем в Иркутске на прошлой неделе завершились поиски школьника, который пропал без вести. Ребенка, к счастью, нашли живым и здоровым в поселке Стеклянка.
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