Ушел из дома и не вернулся. В Казахстане ищут семилетнего мальчика

Казахстане девятые сутки ищут семилетнего мальчика. Ернур Садвокас пропал в горах Алматинской области, сообщает «МИР 24».

В поисках ребенка участвуют сотрудники полиции, национальной гвардии, спасательных служб и военнослужащие. Они прочесывают участок радиусом 25 километров.

«На данный момент результатов нет. Сегодня был задействован вертолет. Пока без результатов. Поиски продолжаются», — заявил официальный представитель департамента по ЧС Алматинской области Азамат Журтбаев.

Мальчик играл с друзьями на летнем пастбище. И единственный из всех не вернулся домой.

Местные жители опасаются, что Ернур мог стать жертвой диких зверей. В поисковой операции задействованы сто человек.

Тем временем в Иркутске на прошлой неделе завершились поиски школьника, который пропал без вести. Ребенка, к счастью, нашли живым и здоровым в поселке Стеклянка.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ