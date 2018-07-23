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СМИ: КНДР призывает Южную Корею к активным действия по заключению мира
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СМИ: КНДР призывает Южную Корею к активным действия по заключению мира 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 23 июля. КНДР призывает Республику Корея к более активным действиям по заключению мирного договора. Как следует из комментария, распространенного в понедельник агентством КНДР ЦТАК, заключение мира — это «задача исторического масштаба», решение которой нельзя больше откладывать.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын на саммите 27 апреля договорились официально завершить Корейскую войну (1950-1953 годов), заменив перемирие, которое приостановило военные действия, договором о постоянном мире на Корейском полуострове. «Учитывая, что южнокорейское правительство также обязано выполнить то, что было согласовано в Панмунджомской декларации, оно не должно сидеть сложа руки в вопросе прекращения войны, — подчеркнуло агентство, ссылаясь на решение апрельского саммита. — Это задача исторического масштаба, которую нельзя больше откладывать. Для построения мира и порядка на полуострове, необходимо положить конец подвешенному состоянию перемирия между двумя корейскими государствами».
Издание из КНДР Arirang-Meari также призвало Сеул «внести свой вклад» в работу по завершению Корейской войны. «Достигнутое на высшем уровне в апреле межкорейское соглашение потеряет какой-либо смысл, если правительство Южной Кореи будет бездействовать», — отметили авторы публикации в издании.
В заявлении по итогам переговоров, состоявшихся в начале этого месяца в Пхеньяне с госсекретарем США Майклом Помпео, МИД КНДР обвинил Вашингтон в «недостаточных усилиях по обеспечению мира на Корейском полуострове». Одновременно с этим южнокорейское министерство по объединению подтвердило цель Республики Корея объявить об окончании Корейской войны в этом году, пообещав тесно консультироваться с КНДР и США о том, когда и как это будет достигнуто.
С начала года на фоне решения КНДР прекратить испытания ядерного оружия и баллистических ракет и возникшей атмосферы для международного диалога ситуация на Корейском полуострове перестала быть напряженной. Лидер КНДР Ким Чен Ын провел двусторонние встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, президентом США Дональдом Трампом, а также с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын 12 июня провели встречу в Сингапуре, по итогам переговоров подписав совместный документ, обязавшись выполнять его «в полном объеме и без промедлений». Согласно итоговому заявлению, которое Трамп продемонстрировал журналистам, КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.
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