«Единая Россия» найдет замену Говорухину

"Завтра будет заседание президиума фракции, на котором мы определимся по кандидатуре на пост главы комитета по культуре… Это будет решено завтра", — поделился Неверов с журналистами.

Кто именно может занять этот пост, глава фракции не уточнил. Инсайдеры называли кандидатом на это кресло Елену Ямпольскую . Пост председателя комитета оставался вакантным с 14 июня в связи со смертью занимавшего его режиссера Станислава Говорухина

В середине июля совет Госдумы принял решение присвоить своему «Парламентскому клубу» имя Говорухина.