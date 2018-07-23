Единое заявление более чем на 100 услуг теперь можно подать в «Моих документах»

Подать на оформление более чем 100 услуг единым комплексным заявлением теперь можно в центрах «Мои документы». Об этом редактору газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» сообщила представитель пресс-службы учреждений Екатерина Репина 23 июля.

Теперь москвичам не нужно делать несколько отдельных запросов для оформления более одного документа. Достаточно написать одно заявление на все необходимые услуги и предоставить его сотрудникам центров.

— Это ничуть не повлияет на качество предоставления услуг, но значительно сэкономит время. Срок оформления всего пакета увеличится только на один день, — отметила Екатерина Андреевна.

Новая функция доступна в случае жизненной необходимости или при возникновении ситуации, когда встает вопрос единовременного оформления различных документов.

Получить бумаги можно вместе или по отдельности — как удобно заявителю.

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/07/23/43036/