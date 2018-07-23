Ещё
Единое заявление более чем на 100 услуг теперь можно подать в «Моих документах»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Когда грянет кризис, новые требования к дачникам и другие события дня
Когда грянет кризис, новые требования к дачникам и другие события дня

Единое заявление более чем на 100 услуг теперь можно подать в «Моих документах» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Подать на оформление более чем 100 услуг единым комплексным заявлением теперь можно в центрах «Мои документы». Об этом редактору газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» сообщила представитель пресс-службы учреждений Екатерина Репина 23 июля.
Теперь москвичам не нужно делать несколько отдельных запросов для оформления более одного документа. Достаточно написать одно заявление на все необходимые услуги и предоставить его сотрудникам центров.
— Это ничуть не повлияет на качество предоставления услуг, но значительно сэкономит время. Срок оформления всего пакета увеличится только на один день, — отметила Екатерина Андреевна.
Новая функция доступна в случае жизненной необходимости или при возникновении ситуации, когда встает вопрос единовременного оформления различных документов.
Получить бумаги можно вместе или по отдельности — как удобно заявителю.
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/07/23/43036/
Управа района Чертаново Северное города Москвы: последние новости
В Чертанове Северном благоустроят дворовые территории по 13 адресам Центр досуга и спорта «Энергия.RU» проведет соревнования по настольному теннису Команда «Чертаново» проведет первый матч в Футбольной национальной лиге
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль80
Россияне взбунтовались из-за нового налога439
Из россиян сделают «вечных пешеходов»203
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе301
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян151
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение