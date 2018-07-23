Мультимиллионер убил редкого кита-гибрида и пообещал не останавливаться

У берегов Исландии был пойман и убит редкий 20-метровый гибрид синего кита и финвала. Об этом сообщило издание The Mirror.

Владелец китобойной компании, ответственной за смерть редкого гибрида, мультимиллионер Кристиан Лофтссон (Kristján Loftsson) заявил, что готов истреблять морских млекопитающих и дальше.

Изначально считалось, что жертвой компании Лофтоссона стал синий кит, чье убийство запрещено законом, но ДНК-анализ доказал обратное. Закон не запрещает убийство таких особей, однако продать их мясо легально невозможно.

Это уже 22 кит, убитый его компанией за месяц. Лофтссон заявляет, что уничтожит этим летом еще как минимум 150 млекопитающих. Такое количество он объясняет тем, что последние два года не охотился из-за проблем с торговлей.

«Случай с убийством гибрида показал, что китобоям сложно определить, какое именно животное они убивают. Таким образом редкие виды оказываются жертвами жестокой и бессмысленной охоты», — отметил представитель Международного фонда защиты животных Сигюрстейнн Массон (Sigursteinn Masson).

Международная торговля мясом китов запрещена, однако за последнее десятилетие Лофтоссон переправил в Японию больше 8,8 тысячи тонн продукции.

Коммерческий китовый промысел разрешен лишь в Норвегии , Исландии и Японии.

Синий кит — крупнейшее животное на планете. В XX веке из-за расцвета китобойного промысла они чуть не исчезли, но запрет на их убийство позволил популяции восстановиться. Финвал — второе по величине животное планеты, чья популяция находится под угрозой исчезновения.