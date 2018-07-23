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Америке предсказали рост числа самоубийств
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Америке предсказали рост числа самоубийств 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Ученые из нескольких американских университетов выяснили, как глобальное потепление влияет на число самоубийств.
Используя данные за несколько десятилетий, ученые обнаружили, что уровень самоубийств повысился в США на 0,7% при росте среднемесячной температуры на 1°С, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Climate Change.
В Мексике число суицидов возросло на 2,1%. По мнению ученых, подобный эффект проявляется как в более жарких, так и в более прохладных регионах.
Анализ «депрессивного языка» в соцсетях показал, что психическое здоровье людей ухудшается в жаркое время. «Мы прогнозируем, что абсолютное изменение климата может к 2050 году привести к 9-40 тыс. дополнительных суицидов в год по всей территории США и Мексики», — говорится в резюме исследования.
Ранее ученые предрекли США скорое наступление смертельной жары. До этого британский физик Стивен Хокинг заявил, что продолжение глобального потепления сделает жизнь на Земле невыносимой.
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