Америке предсказали рост числа самоубийств

Ученые из нескольких американских университетов выяснили, как глобальное потепление влияет на число самоубийств.

Используя данные за несколько десятилетий, ученые обнаружили, что уровень самоубийств повысился в США на 0,7% при росте среднемесячной температуры на 1°С, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Climate Change.

Мексике число суицидов возросло на 2,1%. По мнению ученых, подобный эффект проявляется как в более жарких, так и в более прохладных регионах.

Анализ «депрессивного языка» в соцсетях показал, что психическое здоровье людей ухудшается в жаркое время. «Мы прогнозируем, что абсолютное изменение климата может к 2050 году привести к 9-40 тыс. дополнительных суицидов в год по всей территории США и Мексики», — говорится в резюме исследования.