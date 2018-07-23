Отсутствие должного финансирования от инвестора вынуждает генподрядчика идти по судам

В этом плане показательна история элитного комплекса Sky house на улице Мытной. В престижном старом районе Центрального административного округа столицы возводится многофункциональный жилой комплекс с реконструкцией стадиона «Труд». Два корпуса премиум-класса по 29 этажей и два — по 22 со сверкающими панорамными окнами и вставками из разноцветной плитки должны стать изюминкой современной городской архитектуры на фоне исторической застройки Якиманки.

Прямо скажем, квартиры здесь стоят дорого. Среди покупателей были замечены звезды эстрады, известные спортсмены, бизнесмены. На полученные от дольщиков миллиарды инвестор собирался возвести четыре жилых корпуса, зеленый сад, несколько торговых галерей, салон красоты, автостоянки, детский сад, спортивные сооружения.

Но не скоро Москва строится — эпопея растянулась на многие годы. И хотя готовность домов около 90 процентов — фактически осталось завершить отделку и прокладку внутренних инженерных сетей, сегодня жизнь на стройплощадке едва теплится. Дольщики на многочисленных форумах в интернете задаются законными вопросами, когда они наконец получат долгожданные ключи от квартир и куда делись миллиарды, которые они вложили в строительство?

Но обо всем по порядку. В июле 2009 года был заключен договор строительного подряда на возведение многофункционального жилого комплекса премиум-класса Sky house, где генподрядчиком выступило ООО «ИФСК „АРКС“, а инвестором — ООО „ОЛТЭР“. Следует уточнить, что в соответствии с договором финансирование работ должен осуществлять инвестор, а генподрядчик ведет строительство в соответствии с утвержденной проектной документацией.

Кстати, АРКС на строительном рынке работает давно — возводил ряд важных инфраструктурных объектов столицы, зарекомендовал себя как надежный застройщик с большим пакетом госзаказов. Компания с таким богатым опытом тут же приступила к выполнению работ на элитном жилкомплексе Sky house.

Но вместе с этажами стали расти и проблемы с финансированием. Как утверждает генподрядчик, инвестор начал нарушать сроки оплаты работ, платежи поступали малыми частями, несвоевременно, что не давало возможности продолжать строительство. Фактически денег хватало только за закупку материалов по смете, а за выполненные работы образовались долги.

Как писали СМИ, срок сдачи домов в 2011 году был перенесен. Вот уже в разгаре лето 2018-го, а свет в панорамных окнах новостроек с видами на Кремль так и не зажегся.

Надо отметить, что все эти годы АРКС терпеливо не уходил со стройки, пытаясь выполнить свои обязательства по договору. Более того, генподрядчик нес расходы по охране объекта, оборудования и строительных материалов на его территории. И это притом что, как утверждает генподрядчик, имелась задолженность за уже выполненные объемы.

Недовольство дольщиков нарастало — бурей выплеснулось в прессе, на известном радиоканале. Людей, десять лет ожидающих своего жилья, можно понять. Но если абстрагироваться от эмоций, создается впечатление, что кому-то выгодно поднимать шумиху в прессе, чтобы отвести внимание от истинного виновника невыполненных обязательств. Отбиваясь от попыток свалить все проблемы на строителей, генподрядчик, в свою очередь, говорит о том, что причина остановки работ — отсутствие должного финансирования со стороны инвестора, ответственность с которого перед дольщиками и властями города никто не снимал.

Все эти годы генподрядчик, компания АРКС, несмотря на все трудности, не уходила со стройки, терпеливо пытаясь выполнить свои обязательства по договору

АРКС предпринял еще одну попытку решить проблемный вопрос — направил в адрес ООО „ОЛТЭР“ уведомление о приостановке работ. В нем говорится, что генподрядчик вынужден приостановить работы в связи с невыполнением инвестором обязанностей по своевременному финансированию строительства и непредоставлением проектной документации. В частности, отсутствуют проект электроснабжения системы мониторинга инженерных коммуникаций, проектные решения по снижению шума и другие.

Следующим шагом стала подача АРКСом двух исков в июне и июле текущего года в Арбитражный суд г. Москвы о нарушении обязательств по условиям и срокам проведения расчетов и платежей по договору строительства жилого комплекса Sky house. Общая сумма задолженности ОЛТЭР генподрядчику по этим искам превышает 400 млн рублей. Исходя из исков это текущая задолженность ОЛТЭРа с 2014 года за уже выполненные генподрядчиком работы, предусмотренные договором.

Как сообщили в АРКС, с 2014 года ООО „ОЛТЭР“, который является фактическим заказчиком строительства, не должным образом исполняет свои финансовые обязательства, предусмотренные договором, нарушая сроки платежей по финансированию строительства объекта, что приводит к срыву сроков завершения работ. В компании подтвердили, что с начала года АРКС не получил от ОЛТЭР оплату за уже выполненные работы в том объеме, который установлен договором. В итоге АРКС вынужден был направить ООО „ОЛТЭР“ уведомление о расторжении договора строительного подряда.

То, что происходит с долгостроем элитного жилья на Якиманке, вызывает много вопросов к инвестору. А проблемы годами остаются нерешенными. Ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору подставляет дольщиков со сроками, а задержки с финансированием и платежами за выполненные работы в конце концов могут вынудить подрядчика, который несет прямые убытки, покинуть стройку.

О судьбе объекта можно только догадываться. Получается, что от недобросовестного выполнения договорных обязательств всего одной из сторон страдают все участники строительной цепочки.