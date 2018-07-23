Более 200 человек отобрали для участия в форуме «Машук-2018» из Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК , 23 июля. ТАСС /. Участниками Северо-Кавказского молодежного форума «Машук» в 2018 году станут более 200 молодых людей из Кабардино-Балкарии (КБР), их проекты ориентированы на социальную проблематику и добровольчество. Об этом ТАСС сообщила в понедельник начальник отдела республиканского многофункционального молодежного центра Светлана Самофалова.

"Из 600 заявок, поступивших для участия на форуме «Машук-2018» в Кабардино-Балкарии, отобраны 205. Столько молодых людей смогут представить свои проекты в Пятигорске . В конце месяца в Нальчике для них будет организован общий сбор, и эксперты будут работать с авторами идей", — сказала Самофалова.

Проблематика проектов разная — начиная культурой и заканчивая профилактической работой среди молодежи. «Культурные, просветительские, добровольческие, профилактические проекты, идеи предупреждения и помощи молодежи с девиантным поведением — у каждого участника совершенно разные проекты. Нельзя сказать, что кто-то хорошо подготовился, а у кого-то слабая работа, их уровень примерно одинаков, и каждый из них достойно представился на „предмашуки“ и на отбор делегации», — отметила она.

В прошлом году гранты на «Машуке» выиграли шесть участников из Кабардино-Балкарии. «В 2017 году грантами были отмечены шесть человек из республики, сумма господдержки идей молодых людей варьировалась от 200 да 400 тыс. рублей. Еще две НКО из Кабардино-Балкарии получили до 2,5 млн рублей каждый», — уточнила собеседник агентства.

По данным министерства посвящения, науки и по делам молодежи КБР, с начала работы форума, представители республики были отмечены грантами около 300 раз.