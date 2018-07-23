В «Ингосстрах» появилась возможность оформления медполисов онлайн

Директор департамента медицинского страхования компании «Ингосстрах» в эфире НСН рассказал об особенностях оформления ДМС-онлайн.

«Ингосстрах» впервые запустил онлайн-продажи полисов добровольного медицинского страхования для физических лиц. Для того, чтобы получить полис, не нужно посещать офис или отправлять документы в компанию. Договор полностью заключается через интернет.

Директор департамента медицинского страхования компании «Ингосстрах» Андрей Копыток рассказал НСН, что можно оформить базовое медицинское страхование, а также расширить его дополнительными услугами.

«Сегодня клиенту важно иметь возможность удаленно застраховать свое здоровье и здоровье своих близких. Поэтому в базовое покрытие полиса ДМС-онлайн мы включили поликлинику. В качестве расширения можно включить экстренную стационарную помощь, стоматологию, обеспечение лекарствами, врач на связи 24 часа в сутки. Минимальная цена на одного человека 17 тысяч рублей в год, что составляет менее 1,5 тысяч рублей в месяц. Мы также развиваем телемедицину, поэтому у каждого нашего застрахованного есть возможность по полису ДМС-онлайн удаленно проконсультироваться по любым вопросам, связанным с их здоровьем. Для получения полиса достаточно зайти на сайт Ингосстраха и в разделе страхования здоровья заполнить соответствующую форму», — рассказал он.

«Ингосстрах» сотрудничает с почти тремя тысячами медицинских центров по всей стране. Максимальный лимит по договору составляет три миллиона рублей. Полис ДМС оформляется сроком на один год.