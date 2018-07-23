Глава СПЧ предложил обязать всех работников ФСИН носить видеорегистраторы 

Глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов считает необходимым, чтобы все видеозаписи работы сотрудников ФСИН фиксировались и хранились. Об этом он заявил по итогам посещения ярославской колонии, в которой избивали заключенного, передает «Интерфакс».
По его словам, случившееся в ярославской колонии №1 «станет уроком и следователям, и сотрудникам ФСИН». Чем чаще общественная наблюдательная комиссия будет приезжать в колонию, тем лучше, поскольку такие визиты снижают риски, отметил Федотов.
«По итогам проверки есть выводы и кадровые. Есть люди, которым не место в системе исполнения наказаний. Второй момент. Меня волнует, что нужно сделать, чтобы наладить работу с видеозаписями работы сотрудников», — сказал глава СПЧ.
По его убеждению, сотрудники ФСИН не должны снимать положенные им по службе нагрудные видеорегистраторы.
«Если сотрудник применил спецсредства без видеорегистратора, то для него должны наступать серьезные последствия», — сказал Федотов.
Необходимо сделать так, чтобы все видеозаписи работы сотрудников ФСИН фиксировались и хранились, отметил правозащитник.
«Ни одна минута не должна быть упущена. Видеорегистратор должен быть у каждого входящего, но их единицы. Видеокамеры в колонии не затрагивают часть территории колонии. В частности, нет камеры в коридоре и классе воспитательной работы. Где нет камеры, там и совершаются преступления», — добавил глава СПЧ, отметив, что снабжение видеорегистраторами не повлечет большого увеличения бюджета ведомства.
Видео с избиением заключенного тюремщиками на прошлой неделе опубликовала «Новая газета». По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позже подтвердила время и место событий, снятых на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин заявлял об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. СУСК РФ по региону сообщило о шести задержанных.