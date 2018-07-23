Ещё
Глава СПЧ предложил обязать всех работников ФСИН носить видеорегистраторы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Когда грянет кризис, новые требования к дачникам и другие события дня
Когда грянет кризис, новые требования к дачникам и другие события дня

Глава СПЧ предложил обязать всех работников ФСИН носить видеорегистраторы 

BFM.RU 13 минут назад
Глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов считает необходимым, чтобы все видеозаписи работы сотрудников ФСИН фиксировались и хранились. Об этом он заявил по итогам посещения ярославской колонии, в которой избивали заключенного, передает «Интерфакс».
По его словам, случившееся в ярославской колонии №1 «станет уроком и следователям, и сотрудникам ФСИН». Чем чаще общественная наблюдательная комиссия будет приезжать в колонию, тем лучше, поскольку такие визиты снижают риски, отметил Федотов.
«По итогам проверки есть выводы и кадровые. Есть люди, которым не место в системе исполнения наказаний. Второй момент. Меня волнует, что нужно сделать, чтобы наладить работу с видеозаписями работы сотрудников», — сказал глава СПЧ.
По его убеждению, сотрудники ФСИН не должны снимать положенные им по службе нагрудные видеорегистраторы.
«Если сотрудник применил спецсредства без видеорегистратора, то для него должны наступать серьезные последствия», — сказал Федотов.
Необходимо сделать так, чтобы все видеозаписи работы сотрудников ФСИН фиксировались и хранились, отметил правозащитник.
«Ни одна минута не должна быть упущена. Видеорегистратор должен быть у каждого входящего, но их единицы. Видеокамеры в колонии не затрагивают часть территории колонии. В частности, нет камеры в коридоре и классе воспитательной работы. Где нет камеры, там и совершаются преступления», — добавил глава СПЧ, отметив, что снабжение видеорегистраторами не повлечет большого увеличения бюджета ведомства.
Видео с избиением заключенного тюремщиками на прошлой неделе опубликовала «Новая газета». По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позже подтвердила время и место событий, снятых на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин заявлял об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. СУСК РФ по региону сообщило о шести задержанных.
BFM.RU: последние новости
Украинский министр грозит санкциями за Азовское море Москва возглавила рейтинг ООН по оказанию услуг населению в электронном виде Центризбирком получил документы о проведении пенсионной реформы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль66
Россияне взбунтовались из-за нового налога434
Из россиян сделают «вечных пешеходов»203
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе300
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций59
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение