Глава СПЧ предложил обязать всех работников ФСИН носить видеорегистраторы

По его словам, случившееся в ярославской колонии №1 «станет уроком и следователям, и сотрудникам ФСИН». Чем чаще общественная наблюдательная комиссия будет приезжать в колонию, тем лучше, поскольку такие визиты снижают риски, отметил Федотов.

«По итогам проверки есть выводы и кадровые. Есть люди, которым не место в системе исполнения наказаний. Второй момент. Меня волнует, что нужно сделать, чтобы наладить работу с видеозаписями работы сотрудников», — сказал глава СПЧ.

По его убеждению, сотрудники ФСИН не должны снимать положенные им по службе нагрудные видеорегистраторы.

«Если сотрудник применил спецсредства без видеорегистратора, то для него должны наступать серьезные последствия», — сказал Федотов.

Необходимо сделать так, чтобы все видеозаписи работы сотрудников ФСИН фиксировались и хранились, отметил правозащитник.

«Ни одна минута не должна быть упущена. Видеорегистратор должен быть у каждого входящего, но их единицы. Видеокамеры в колонии не затрагивают часть территории колонии. В частности, нет камеры в коридоре и классе воспитательной работы. Где нет камеры, там и совершаются преступления», — добавил глава СПЧ, отметив, что снабжение видеорегистраторами не повлечет большого увеличения бюджета ведомства.