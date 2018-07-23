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54-летие со дня образования ППС отметили в Нижнем Новгороде
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54-летие со дня образования ППС отметили в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, в его рамках были награждены более 90 сотрудников патрульно-постовой службы, показавших высокую результативность работы.
«Сотрудники нашей службы находятся на переднем фланге борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан. Выполнение поставленных задач воз-можно при слаженной работе всего коллектива, при наличии профессионально выстроенных отношений, позволяющих каждому сотруднику успешно работать в четком ритме», — заявил командир полка ППСП городского УМВД России подполковник полиции Андрей Терехов, открывший мероприятие.
В рамках мероприятия минутой молчания полицейские также почтили память сотрудников полка ППСП, погибших при исполнении служебных обязанностей.
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