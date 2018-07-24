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Жительница Тольятти разбилась насмерть при падении с 20-этажа
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Жительница Тольятти разбилась насмерть при падении с 20-этажа 

63.ru 49 минут назад
Фото: 63.ru
Пострадавшая скончалась на месте происшествия до прибытия медиков
В Тольятти произошла трагедия. В Автозаводском районе погибла 32-летняя женщина, выпавшая из окна квартиры, расположенной на 20-м этаже. Об этом сообщили очевидцы.
Как стало известно 63.ru, около месяца назад из этого же окна на 20 этаже выпала и погибла пятилетняя девочка.
— Трагедия произошла вечером в понедельник, 23 июля. Травмы, полученные женщиной при падении, оказались несовместимы с жизнью. Пострадавшая скончалась на месте происшествия до прибытия медиков, — рассказали очевидцы.
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