Жительница Тольятти разбилась насмерть при падении с 20-этажа

Пострадавшая скончалась на месте происшествия до прибытия медиков

Тольятти произошла трагедия. В Автозаводском районе погибла 32-летняя женщина, выпавшая из окна квартиры, расположенной на 20-м этаже. Об этом сообщили очевидцы.

Как стало известно 63.ru, около месяца назад из этого же окна на 20 этаже выпала и погибла пятилетняя девочка.

— Трагедия произошла вечером в понедельник, 23 июля. Травмы, полученные женщиной при падении, оказались несовместимы с жизнью. Пострадавшая скончалась на месте происшествия до прибытия медиков, — рассказали очевидцы.