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В Тольятти погибла женщина, упавшая с 20 этажа
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В Тольятти погибла женщина, упавшая с 20 этажа 

Волга Ньюс 1 час назад
Пострадавшая скончалась до прибытия бригады «скорой помощи».
Причины ее смерти и обстоятельства случившегося устанавливаются.
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