Приговор по делу о выдаче за взятки справок об инвалидности вынесен на Дону

Приговор по делу о выдаче за взятки справок об инвалидности вынес суд в Гуково Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, осужден бывший руководитель бюро №30 — филиала ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области ». Судом установлено, что в 2013-2017 годах обвиняемый за взятки составлял акты медико-социальной экспертизы и принимал незаконные решения о признании граждан инвалидами второй и третьей группы. Общая сумма полученного фигурантом дела незаконного вознаграждения, по данным следствия, составил 3,25 млн рублей. Суд признал экс-руководителя бюро виновным по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Подсудимый приговорен к пяти годам колонии общего режима . Обнаруженные у осужденного средства конфискованы в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.