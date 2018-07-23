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Приговор по делу о выдаче за взятки справок об инвалидности вынесен на Дону
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Приговор по делу о выдаче за взятки справок об инвалидности вынесен на Дону 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Приговор по делу о выдаче за взятки справок об инвалидности вынес суд в Гуково.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, осужден бывший руководитель бюро №30 — филиала ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области».
Судом установлено, что в 2013-2017 годах обвиняемый за взятки составлял акты медико-социальной экспертизы и принимал незаконные решения о признании граждан инвалидами второй и третьей группы.
Общая сумма полученного фигурантом дела незаконного вознаграждения, по данным следствия, составил 3,25 млн рублей.
Суд признал экс-руководителя бюро виновным по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
Подсудимый приговорен к пяти годам колонии общего режима. Обнаруженные у осужденного средства конфискованы в доход государства.
Приговор в законную силу не вступил.
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