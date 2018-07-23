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Неймара составил свою команду мечты из 5 футболистов
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Неймара составил свою команду мечты из 5 футболистов 

SPORT24.ru 1 час назад
У нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара попросили составить свою команду мечты из 5 футболистов. В пятерке названных игроков оказалось четыре соотечественника Неймара, его партнеры по национальной команде, и один аргентинец — его бывший одноклубник по «Барселоне» Лионель Месси.
«Месси, Дани Алвес, Тиаго Силва и Габриэл Жезус», — цитирует Неймара AS.
Также бразилец рассказал о том, какой день он считает идеальным:
«Проснуться тогда, когда я сам захочу, поиграть в покер и PlayStation, провести время со своей девушкой и расслабиться — такое мне всегда по душе».
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