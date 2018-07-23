Подрыв США собственного корабля новейшими ракетами попал на видео

В ходе международных военных манёвров RIMPAC (Rim Of The Pacific) в акватории Тихого океана мощными ударными взрывами новейших противокорабельных ракет был уничтожен и потоплен выведенный из эксплуатации ещё 25 лет тому назад, в далёком 1993 году, танко-десантный корабль амфибийных сил Racine Вооружённых сил Соединённых Штатов , сообщает американское издание Defense News.

Для грандиозного по своему размаху масштабного действа и зрелища — уничтожения собственного корабля — была задействована совершенно новая противокорабельная ракета.

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По имеющейся информации, для поражения по танко-десантному кораблю Racine было запущено около 15 ракет. Американскому кораблю были нанесены существенные повреждения, на нём вспыхнул пожар, однако, тем не менее, Racine даже после всех мощнейших ударов смог удержаться на плаву.

Окончательно ветерана амфибийных сил Соединённых Штатов добила многоцелевая субмарина Los Angeles Военно-морских сил США. После торпедной атаки, осуществлённой этой подводной лодкой, непотопляемый корабль наконец разломился пополам и в конце концов затонул.