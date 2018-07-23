Ещё
Подрыв США собственного корабля новейшими ракетами попал на видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подрыв США собственного корабля новейшими ракетами попал на видео 

Карельские вести 50 минут назад
Фото: Русская Весна
В ходе международных военных манёвров RIMPAC (Rim Of The Pacific) в акватории Тихого океана мощными ударными взрывами новейших противокорабельных ракет был уничтожен и потоплен выведенный из эксплуатации ещё 25 лет тому назад, в далёком 1993 году, танко-десантный корабль амфибийных сил Racine Вооружённых сил Соединённых Штатов, сообщает американское издание Defense News.
Для грандиозного по своему размаху масштабного действа и зрелища — уничтожения собственного корабля — была задействована совершенно новая противокорабельная ракета.
Таким своеобразным ракетным испытанием Америка подаёт недвусмысленные знаки Китайской Народной Республике.
По имеющейся информации, для поражения по танко-десантному кораблю Racine было запущено около 15 ракет. Американскому кораблю были нанесены существенные повреждения, на нём вспыхнул пожар, однако, тем не менее, Racine даже после всех мощнейших ударов смог удержаться на плаву.
Окончательно ветерана амфибийных сил Соединённых Штатов добила многоцелевая субмарина Los Angeles Военно-морских сил США. После торпедной атаки, осуществлённой этой подводной лодкой, непотопляемый корабль наконец разломился пополам и в конце концов затонул.
Карельские вести: последние новости
Жена и любовница Ромы Жукова передрались в эфире Шепелева Как супруги знаменитостей реагируют на секс-сцены с участием любимых Украина зеркально ответит России на перехват судов в Азовском море
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль136
Украинский политик лично проверил Крымский мост
Когда грянет кризис и другие события дня
Пытавшим заключенного тюремщикам нашли оправдание198
Россияне взбунтовались из-за нового налога464
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение