Роботов учат вести религиозные войны

Учёные пришли на помощь государственным деятелям, чтобы определить правильную политику по интеграции прибывающих в Старый Свет мигрантов. Специальные компьютерные программы, использующие искусственный интеллект, должны смоделировать поведение той или иной группы людей в зависимости от проводимой властями работы.

В качестве модели выбрана условная европейская страна с преимущественно светским населением, куда пребывают 50 тысяч мигрантов с Ближнего Востока, отличающихся высокой степенью религиозности, рассказывает The Atlantic. Перед политиками встаёт непростой выбор, как сделать интеграцию прибывших наиболее успешной. Например, одни предлагают заняться дополнительным образованием беженцев, вторые настаивают на создании для мигрантов рабочих мест, а третьи считают главным обеспечить совместное обучение детей коренных жителей и детей прибывших. Все три варианта подтверждены аргументами, но ресурсы ограничены, и надо выбрать один.

Если та или иная политика окажется неудачной, то принявшее мигрантов государство могут ожидать серьёзные социальные потрясения. В реальной жизни невозможно над большими группами людей опробовать одну политику, а в случае неудачи — другую. Зато можно каждый вариант опробовать на виртуальных людях.

Global Look Press/ dpa /Oliver Ber С древности изучение поведения религиозных людей была очень сложной задачей. До сих пор учёные спорят, что становится для них побудительным мотивом к тому или иному действию: сложные богословские построения, обряды или страх перед загробной жизнью? Международная группа исследователей, состоящая из компьютерщиков, религиоведов, историков, философов и психологов создала компьютерную модель, позволяющую изучать процессы формирования религиозных общин, появления в них лидеров и склонности общин к насилию и терроризму.

Искусственный интеллект создаёт виртуальную общность, состоящую из 50 тысяч «агентов» — виртуальных моделей людей. Изначальные свойства этих «агентов» закладываются в соответствии с данными соцопросов, проведёнными среди реальных мигрантов. Заносятся также имеющиеся статистические показатели изменения настроений людей в зависимости от оказываемого властями воздействия. Дальше вычислительные мощности приступают к расчёту той или иной ситуации. Таким образом на виртуальных «агентах» можно посмотреть результаты каждой политики в отношении мигрантов и просчитать заранее многие риски, связанные с появлением экстремистских настроений.

Global Look Press/Vit Simanek

Подобные работы ведутся в различных регионах мира. Большинство учёных трудятся в британских и американских университетах. Одна из наиболее известных исследовательских групп финансируется властями Норвегии . Правительство страны надеется в ближайшее время получить инструмент, который позволит моделировать различную политику в отношении мигрантов. Среди проводимых вычислительных экспериментов — моделирование экстремистских религиозных сообществ. Учёные ставят целью выяснить, почему одни из них быстро распадаются, а другие постоянно наращивают силу.

Опытные расчёты показали, что виртуальные роботы на основе искусственного интеллекта позволяют предсказать появление религиозных конфликтов с высокой степенью точности. Так, учёные ввели в компьютер параметры общественных настроений, которые были в индийском штате Гуджарат накануне погрома 2002 года. Программа показала, что практически неизбежны те последствия, которые действительно случились в реальности. Напомним, близ города Годхра сгорел поезд с индуистскими паломниками, погибло 58 человек. В поджоге индуисты обвинили мусульманин. В результате всё закончилось серией беспорядков, в которых погибли свыше двух тысяч мусульман и несколько сот индуистов.

Исследователи надеются получить надёжный инструмент для раннего выявления опасности. По их словам, в ближайшем будущем политики будут активно использовать эти наработки, что поможет избежать многих ошибок и не допустить жертв религиозных конфликтов.