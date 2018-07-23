Флагманом парада ВМФ станет ракетный крейсер «Маршал Устинов»

Съемочная группа «Звезды» побывала на борту стального гиганта.

Главный парад ВМФ возглавит ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов». Это своего рода корабль-легенда военно-морского флота, ракетный гигант несет службу больше 30 лет.

В июне завершилась его глубокая модернизация, после которой крейсер принял участие в сбор-походе кораблей Северного флота в Баренцевом море. Во время похода экипаж крейсера выполнил стрельбы зенитными и противокорабельными ракетами.

«Маршал Устинов» — ракетный крейсер проекта 1164. Корабль заложен 5 октября 1978 года на Николаевском судостроительном заводе под наименованием «Адмирал флота Лобов», спущен на воду 25 февраля 1982 года, вошел в состав Северного флота 5 ноября 1986 года. На вооружении корабля находятся 16 противокорабельных крылатых ракет, а также зенитные ракетные, артиллерийские и противолодочные комплексы.