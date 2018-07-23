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Флагманом парада ВМФ станет ракетный крейсер «Маршал Устинов»
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Флагманом парада ВМФ станет ракетный крейсер «Маршал Устинов» 

ТК «Звезда» 45 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Съемочная группа «Звезды» побывала на борту стального гиганта.
Главный парад ВМФ возглавит ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов». Это своего рода корабль-легенда военно-морского флота, ракетный гигант несет службу больше 30 лет.
В июне завершилась его глубокая модернизация, после которой крейсер принял участие в сбор-походе кораблей Северного флота в Баренцевом море. Во время похода экипаж крейсера выполнил стрельбы зенитными и противокорабельными ракетами.
«Маршал Устинов» — ракетный крейсер проекта 1164. Корабль заложен 5 октября 1978 года на Николаевском судостроительном заводе под наименованием «Адмирал флота Лобов», спущен на воду 25 февраля 1982 года, вошел в состав Северного флота 5 ноября 1986 года. На вооружении корабля находятся 16 противокорабельных крылатых ракет, а также зенитные ракетные, артиллерийские и противолодочные комплексы.
Также в составе ВМФ России действуют ракетных крейсера аналогичного проекта: «Москва» — на Черноморском флоте и «Варяг» — на Тихоокеанском.
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Источник: в Плеер.ру пришли с обысками сотрудники ФСБ В Сети появились первые фото смартфона Tesla Смертоносная «начинка»: в чем главный секрет новейшего ракетного комплекса «Сармат»
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