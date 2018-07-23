Неизвестный в общежитии в Восточном Измайлово откусил мужчине ухо

Вечером 22 июля в службу «02» поступила информация о нападении на мужчину в общежитии на ул. Нижняя Первомайская. Прибывшие оперативники опросили потерпевшего — жителя столицы 1974 г. рождения, работающего водителем троллейбуса.

«Гражданин сообщил, что в здании общежития неизвестный откусил ему правое ухо и убежал. Потерпевшего доставили в больницу, где у него диагностировали травматическую ампутацию правой ушной раковины», — сказал собеседник агентства.

В МВД проводят проверку и устанавливают личность злоумышленника.