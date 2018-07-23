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Почти 600 костромичей пострадали от агрессии братьев наших меньших
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Почти 600 костромичей пострадали от агрессии братьев наших меньших 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В этом году в Костромской области улучшилась обстановка по бешенству животных. Несмотря на то, что от зубов и когтей кошек и собак за 6 месяцев пострадали почти 600 человек, было зарегистрировано всего 2 случая бешенства, сообщает управление Роспотребнадзора по Костромской области.
А за тот же период прошлого года таких случаев было 14.
В этом году бешенство выявили у домашней кошки, которую ранее подобрали на улице в Красноселье. От ее царапин пострадали 2 человека.
Эпизоотические очаги бешенства животных за последние годы сформировались в Костромском, Красносельском, Нерехтском, Судиславском и Сусанинском районах. Ситуация поддерживается за счет диких лисиц и енотовидных собак.
Больше всего обращений после травм, нанесенных бездомными животными, зарегистрировано в Костроме, Нерехте, Шарье, Вохомском и Костромском районах, Мантурове.
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