Почти 600 костромичей пострадали от агрессии братьев наших меньших

В этом году в Костромской области улучшилась обстановка по бешенству животных. Несмотря на то, что от зубов и когтей кошек и собак за 6 месяцев пострадали почти 600 человек, было зарегистрировано всего 2 случая бешенства, сообщает управление Роспотребнадзора по Костромской области.

А за тот же период прошлого года таких случаев было 14.

В этом году бешенство выявили у домашней кошки, которую ранее подобрали на улице в Красноселье. От ее царапин пострадали 2 человека.

Эпизоотические очаги бешенства животных за последние годы сформировались в Костромском, Красносельском, Нерехтском, Судиславском и Сусанинском районах. Ситуация поддерживается за счет диких лисиц и енотовидных собак.