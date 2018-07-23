Волонтеры начнут работать на Смоленском лютеранском кладбище до конца августа

Волонтеры, желающие помочь делу сохранения наследия в Санкт-Петербурге , начнут работать на Смоленском лютеранском кладбище до конца августа.

Об этом сообщил глава КГИОП Сергей Макаров в ходе заседания Коллегии ведомства.

По его словам, в настоящее время утрясаются последние детали и формальности, и не позже, чем через месяц добровольные помощники реставраторов уже смогут начать работу на первом объекте.