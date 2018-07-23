Волонтеры начнут работать на Смоленском лютеранском кладбище до конца августа 

Волонтеры, желающие помочь делу сохранения наследия в Санкт-Петербурге, начнут работать на Смоленском лютеранском кладбище до конца августа.
Об этом сообщил глава КГИОП Сергей Макаров в ходе заседания Коллегии ведомства.
По его словам, в настоящее время утрясаются последние детали и формальности, и не позже, чем через месяц добровольные помощники реставраторов уже смогут начать работу на первом объекте.
Напомним, недавно состоялось подписание соглашения о взаимодействии КГИОП, ВООПИиК и Союза реставраторов Санкт-Петербурга при осуществлении волонтерской деятельности в сфере охраны историко-культурного наследия. Тогда Сергей Макаров сообщил, что идет отбор первых трех объектов, на которых смогут работать волонтеры. «Это будет кладбище (скорее всего — Смоленское лютеранское), одно деревянное и одно каменное здание. Мы специально выбрали объекты разных типов, чтобы интересующиеся могли выбрать сообразно своим интересам. В общем, сейчас открываются прекрасные возможности для тех, кто готов делом помочь сохранению наследия, а не просто хочет сидеть и постить и репостить сообщения в соцсетях», — заключил чиновник.