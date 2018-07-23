Владельцы New York Daily News уволили главного редактора и половину журналистов

НЬЮ-ЙОРК , 23 июля. / ТАСС /. Владелец газеты New York Daily News — компания Tronc — уведомила в понедельник сотрудников редакции о массовом увольнении и о смене главного редактора издания. Об этом сообщил интернет-портал Media.

"Мы сокращаем сегодня численность сотрудников редакции примерно на 50% и ориентируем большую часть оставшихся талантов на срочные новости в таких областях, как борьба с преступностью, деятельность судов и ответственность общественных деятелей", — привел интернет-портал содержание уведомления. Владельцы объявили также об увольнении главного редактора Джима Рича и главного управляющего Кристен Ли. «Мы активно работаем над тем, чтобы превратить New York Daily News в издание, работающее в цифровом формате», — подчеркивается в сообщении.