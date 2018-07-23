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Владельцы New York Daily News уволили главного редактора и половину журналистов
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Владельцы New York Daily News уволили главного редактора и половину журналистов 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Владелец газеты New York Daily News — компания Tronc — уведомила в понедельник сотрудников редакции о массовом увольнении и о смене главного редактора издания. Об этом сообщил интернет-портал Media.
"Мы сокращаем сегодня численность сотрудников редакции примерно на 50% и ориентируем большую часть оставшихся талантов на срочные новости в таких областях, как борьба с преступностью, деятельность судов и ответственность общественных деятелей", — привел интернет-портал содержание уведомления. Владельцы объявили также об увольнении главного редактора Джима Рича и главного управляющего Кристен Ли. «Мы активно работаем над тем, чтобы превратить New York Daily News в издание, работающее в цифровом формате», — подчеркивается в сообщении.
Газета New York Daily News была основана в 1919 году и стала первым в США изданием, выходящем в формате таблоида. В 1947 году она имела самый высокий в США тираж — 2,4 млн экземпляров. Журналисты издания в общей сложности 11 раз удостаивались Пулитцеровской премии — вышей награды в сфере журналистки в США. Последний раз эта премия была присуждена газете в 2017 году за серию публикаций о нарушениях, допущенных властями при выселении из квартир жильцов-представителей национальных меньшинств.
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