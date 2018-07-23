Слуцкий рассказал, почему перенесли визит французских парламентариев

Ранее Слуцкий сообщил, что де Рюжи планирует выступить на заседании Госдумы 25 июля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник сообщил, что визит французской делегации может быть перенесен на осень по просьбе Парижа.

"Визит делегации Национального собрания Франции во главе с ее спикером Франсуа де Рюжи перенесен на осень. Соответствующее сообщение поступило буквально несколько часов назад непосредственно от французской стороны. Это не связано с вопросами наших двусторонних отношений и межпарламентских связей. Здесь причины исключительно во внутриполитической ситуации во Франции", — сказал Слуцкий.