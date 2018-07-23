Совфед о скандале с японцами: подбрасывают дрова в топку

«Курильские острова — наша территория. И японцы должны следовать российским правилам. Не исключено, что из этого специально сделали политический пиар: нарочно не сдали эти гаджеты и пошли на скандал. Есть такие люди, которые специально в топку дров подбрасывают», — цитирует его ФАН.

Как ранее писал News.ru, таможенники изъяли у представителей японской делегации шесть аппаратов, так как те не были надлежащим образом задекларированы. После чего Токио выразил протест Москве , а секретарь кабинета министров Японии назвал конфискацию телефонов «весьма прискорбным» фактом.