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Совфед о скандале с японцами: подбрасывают дрова в топку
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Совфед о скандале с японцами: подбрасывают дрова в топку 

News.ru 1 час назад
В Совете Федерации раскритиковали японцев за инцидент со спутниковыми телефонами на Курилах. Их действия председатель комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов сравнил с «подбрасыванием дров в топку».
«Курильские острова — наша территория. И японцы должны следовать российским правилам. Не исключено, что из этого специально сделали политический пиар: нарочно не сдали эти гаджеты и пошли на скандал. Есть такие люди, которые специально в топку дров подбрасывают», — цитирует его ФАН.
Как ранее писал News.ru, таможенники изъяли у представителей японской делегации шесть аппаратов, так как те не были надлежащим образом задекларированы. После чего Токио выразил протест Москве, а секретарь кабинета министров Японии назвал конфискацию телефонов «весьма прискорбным» фактом.
Курильские острова входят в Сахалинскую область России. Южную часть архипелага — Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабомаи — Япония считает своей территорией.
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