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Теннисистка Потапова ожидала большего сопротивления от Томовой на Moscow River Cup
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Теннисистка Потапова ожидала большего сопротивления от Томовой на Moscow River Cup 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Потапова ожидала более серьезного противостояния во встрече первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Moscow River Cup с представительницей Болгарии Викторией Томовой. Об этом Потапова рассказала журналистам.
Встреча, прошедшая в понедельник, завершилась победой Потаповой со счетом 6:1, 6:1.
"В начале встречи я нервничала и переживала, это у всех, но спустя какое-то время я стала играть более раскрепощенно, и все сложилось в мою пользу. Я довольна победой, а от соперницы ожидала большего сопротивления, может быть, это был не ее день. Томова — настоящий боец, она борется до последнего мяча, и я себе дала установку еще вчера, что я буду играть каждый мяч, несмотря на счет, поэтому собой я очень довольна", — заявила Потапова.
"Сегодня встреча сложилась максимально легко для меня. Конечно, у меня есть свои планы на турнир, но сейчас у меня единственное желание — это выходить на корт. Здорово играть у себя дома, это сильно помогает", — добавила она.
Во вторник Потапова начнет выступление на турнире в парном разряде вместе с соотечественницей Верой Звонаревой. «Наша пара сложилась случайно, мы обе искали себе напарницу. Мой агент спросил Веру, не хочет ли она сыграть со мной, и она согласилась», — рассказала Потапова.
Соревнование международной категории проходит на открытых грунтовых кортах Национального теннисного центра имени Хуана Антонио Самаранча на Ленинградском шоссе, призовой фонд составляет $750 тыс. Московский турнир заменил в международном календаре соревнования, на протяжении последних девяти лет проходивших в шведском Бостаде.
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