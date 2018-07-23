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Жоаозинью перейдет в «Динамо»
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Жоаозинью перейдет в «Динамо» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Как стало известно «СЭ», полузащитник Жоаозинью, долгое время выступавший за «Краснодар», продолжит карьеру в «Динамо». Контракт с хавбеком будет рассчитан на два года. О переходе 29-летнего игрока в московский клуб должно быть объявлено в ближайшее время.
Жоаозинью, имеющий российское гражданство, был близок к переходу в тульский «Арсенал». Также его предлагали казахстанским клубам. Однако требования относительно финансовой стороны контракта — по некоторым данным, около 800 тысяч евро — смогло удовлетворить только «Динамо».
Жоаозинью выступал за «Краснодар» с 2011 года. В сезоне-2017/18 он провел за команду 26 матчей, забив два мяча. Покинул клуб после истечения срока соглашения. (Сергей ЕГОРОВ)
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