Жоаозинью перейдет в «Динамо»

Как стало известно «СЭ», полузащитник Жоаозинью, долгое время выступавший за «Краснодар», продолжит карьеру в «Динамо». Контракт с хавбеком будет рассчитан на два года. О переходе 29-летнего игрока в московский клуб должно быть объявлено в ближайшее время.

Жоаозинью, имеющий российское гражданство, был близок к переходу в тульский «Арсенал». Также его предлагали казахстанским клубам. Однако требования относительно финансовой стороны контракта — по некоторым данным, около 800 тысяч евро — смогло удовлетворить только «Динамо».