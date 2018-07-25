4 тысячи сотрудников центров госуслуг расскажут о выборах Мэра Москвы в ходе поквартирных обходов

Они напомнят москвичам, что на выборах мэра вновь будет действовать система «Мобильный избиратель», так хорошо зарекомендовавшая себя во время подготовки к выборам президента РФ. Следовательно, горожане смогут проголосовать не по месту прописки, а на любом удобном для них избирательном участке. Это актуально для такого мегаполиса как Москва и избавляет горожан от необходимости куда-то ехать только для того, чтобы принять участие в голосовании. Они смогут сделать это возле работы, неподалеку от дома, где проживают ваши друзья, к которым вы решили в этот день отправиться в гости и т. д. Более того, можно проголосовать даже с дачи. Впервые «Мобильный избиратель» выходит и за пределы Москвы. Для удобства жителей избирательные участки откроются и за городом — в Подмосковье и соседних областях. Уже сейчас на дачах появляются небольшие симпатичные домики, где позднее разместятся избирательные комиссии. А пока там расположатся мини-офисы центров госуслуг Москвы. В них можно получить самые актуальные услуги в разгар дачного сезона (оформить соцкарту, СНИЛС, парковочное разрешение и многое другое. Офисы будут работать по графику: с четверга по воскресенье с 10:00 до 14:00.

Еще одно новшество — время голосования на выборах мэра Москвы продлено на 2 часа — избирательные участки будут работать с 8:00 до 22:00.

Вопросы, которые еще остались у вас о предстоящих выборах, можно будет задать во время поквартирного обхода. Сотрудники МФЦ во время его проведения одеты в специальную форму и имеют отличительные знаки: поло и ветровку с символикой центров «Мои документы», значок с логотипом выборов мэра Москвы, прозрачный рюкзак с информационной продукцией и бейдж, подписанный руководителем центра госуслуг.

А удостовериться в их полномочиях можно, позвонив в единую справочную службу города Москвы (8-495-777-77-77) и назвав фамилию пришедшего.

Чтобы проголосовать на выборах мэра Москвы не по месту регистрации, необходимо заранее подать заявление одним из следующих способов:

С 25 июля

• в любом центре госуслуг Москвы;

• пригласить сотрудника центра госуслуг, позвонив по телефону 8-495-777-77-77;

• в территориальной избирательной комиссии;

• в мини-офисах центров госуслуг на дачных участках;

• через портал gosuslugi.ru.

С 29 августа:

• в участковой избирательной комиссии.