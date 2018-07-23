Минстрой разработал проект «Чистая вода» с учетом потребностей малых городов 

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Минстрой России представил правительству паспорт федерального проекта «Чистая вода». Об этом говорится в сообщении министерства по итогам совещания по вопросам развития ЖКХ на территории Центрального федерального округа, которое прошло 23 июля в Воронеже.
"Минстрой России разработал паспорт федерального проекта «Чистая вода», который уже прошел предварительные обсуждения и направлен в правительство", — приводятся в сообщении слова заместителя министра Андрея Чибиса.
Согласно паспорту проекта, до 2024 года планируется выделение финансовой поддержки на модернизацию систем водоснабжения малых и средних городов, отмечается в сообщении. При этом обязательным условием получения поддержки станет внедрение современных технологий водоочистки. Проект разработан в рамках нацпроекта «Экология», который готовится Минстроем России совместно с Минприроды.