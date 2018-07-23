Ещё
Минстрой разработал проект «Чистая вода» с учетом потребностей малых городов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Когда грянет кризис, новые требования к дачникам и другие события дня
Когда грянет кризис, новые требования к дачникам и другие события дня

Минстрой разработал проект «Чистая вода» с учетом потребностей малых городов 

ТАСС 37 минут назад
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Минстрой России представил правительству паспорт федерального проекта «Чистая вода». Об этом говорится в сообщении министерства по итогам совещания по вопросам развития ЖКХ на территории Центрального федерального округа, которое прошло 23 июля в Воронеже.
"Минстрой России разработал паспорт федерального проекта «Чистая вода», который уже прошел предварительные обсуждения и направлен в правительство", — приводятся в сообщении слова заместителя министра Андрея Чибиса.
Согласно паспорту проекта, до 2024 года планируется выделение финансовой поддержки на модернизацию систем водоснабжения малых и средних городов, отмечается в сообщении. При этом обязательным условием получения поддержки станет внедрение современных технологий водоочистки. Проект разработан в рамках нацпроекта «Экология», который готовится Минстроем России совместно с Минприроды.
ТАСС: последние новости
Второй филиал ВГТРК запустили в Крыму Звонарева заявила, что не смогла привыкнуть к корту турнира Moscow River Cup Кристина Орбакайте сыграет в спектакле "Двое на качелях" в Театре "Современник"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль64
Россияне взбунтовались из-за нового налога436
Из россиян сделают «вечных пешеходов»203
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе299
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций59
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение