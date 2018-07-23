Ещё
Жители Митина поучаствовали в «Московском пленэре-2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Когда грянет кризис, новые требования к дачникам и другие события дня
Когда грянет кризис, новые требования к дачникам и другие события дня

Жители Митина поучаствовали в «Московском пленэре-2018» 

Управа района Митино 2 часа назад
Фото: Управа района Митино
На открытой площадке перед Культурным центром «Митино» прошел второй «Московский пленэр-2018». Участники рисовали то, каким они видят любимый город в будущем.
— Наш город на картинах получился красивый, живописный, яркий с солнечными цветами подсолнухов, — рассказала заведующая отделом инновационных культурно-досуговых проектов учреждения Светлана Мухрина. — Второй «Московский пленэр» собрал в Культурном центре целые семьи района. Как же это волшебно, когда за одним мольбертом с кисточками стоит вся семья! (ср)
Управа района Митино: последние новости
Жители Митина выберут программу Дня города Викторину «Кто украл солнце?» проведут в Митине В Митине стартовал конкурс на лучший фотоснимок района
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль73
Россияне взбунтовались из-за нового налога441
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе304
Из россиян сделают «вечных пешеходов»204
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян160
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение