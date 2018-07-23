Жители Митина поучаствовали в «Московском пленэре-2018» 

На открытой площадке перед Культурным центром «Митино» прошел второй «Московский пленэр-2018». Участники рисовали то, каким они видят любимый город в будущем.
— Наш город на картинах получился красивый, живописный, яркий с солнечными цветами подсолнухов, — рассказала заведующая отделом инновационных культурно-досуговых проектов учреждения Светлана Мухрина. — Второй «Московский пленэр» собрал в Культурном центре целые семьи района. Как же это волшебно, когда за одним мольбертом с кисточками стоит вся семья! (ср)