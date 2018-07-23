Льготники получили более тысячи земельных участков в Симферопольском районе

СИМФЕРОПОЛЬ , 23 июн — РИА Новости Крым . За первое полугодие крымчанам, имеющим льготную категорию, предоставлено более тысячи земельных участков в селе Мирное, сообщили в министерстве имущественных отношений Республики.

В ведомстве отметили, что земельные наделы для крымчан, имеющих соответствующие льготы, выдаются бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства в соответствии с законом Республики Крым №66-ЗРК.

"Документ предполагает, что предельные размеры участков, предоставляемых гражданам, устанавливаются в размере от шести до восьми соток, в зависимости от проекта межевания", — уточнили в пресс-службе министерства.

В профильном министерстве добавили, что работа по подготовке распорядительных актов о предоставлении гражданам следующих земельных наделов продолжается, документы оформляются в порядке очередности, согласно поступившим заявлениям.