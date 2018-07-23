Ещё
Льготники получили более тысячи земельных участков в Симферопольском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Когда грянет кризис, новые требования к дачникам и другие события дня
Когда грянет кризис, новые требования к дачникам и другие события дня

Льготники получили более тысячи земельных участков в Симферопольском районе 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости Крым. За первое полугодие крымчанам, имеющим льготную категорию, предоставлено более тысячи земельных участков в селе Мирное, сообщили в министерстве имущественных отношений Республики.
В ведомстве отметили, что земельные наделы для крымчан, имеющих соответствующие льготы, выдаются бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства в соответствии с законом Республики Крым №66-ЗРК.
"Документ предполагает, что предельные размеры участков, предоставляемых гражданам, устанавливаются в размере от шести до восьми соток, в зависимости от проекта межевания", — уточнили в пресс-службе министерства.
В профильном министерстве добавили, что работа по подготовке распорядительных актов о предоставлении гражданам следующих земельных наделов продолжается, документы оформляются в порядке очередности, согласно поступившим заявлениям.
РИА Новости Крым: последние новости
В Крыму заработала телекомпания "Таврида" "Вне права и мира": эксперт оценил идею минирования Азовского моря В Симферополе снесут 255 незаконных объектов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль75
Россияне взбунтовались из-за нового налога441
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе307
Из россиян сделают «вечных пешеходов»205
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян165
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение