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Халатность дачников привела к крупному пожару в Казахстане
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Халатность дачников привела к крупному пожару в Казахстане 

Мир24 1 час назад
Около 12 часов тушили крупный степной пожар в Восточно-Казахстанской области Казахстана, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на региональный департамент по чрезвычайным ситуациям.
Со слов очевидцев, возгорание поля в 1 километре от села Кожохова Глубоковского района произошло еще в субботу в первой половине дня. Степной пожар спровоцировал горящий мусор, оставленный дачниками. Порывы ветра и жаркая погода усугубили ситуацию, и в считаные минуты огонь распространился по пересеченной местности.
Общая площадь пожара составила 170 гектаров. На помощь 36 пожарным пришли около 300 добровольцев. Кроме того, крестьянские хозяйства выделили водовозы, так как на заправку автомобиля водой уходит время.
«Местность сложная, местами каменистая и пересеченная. Сложность в тушении представляли кустарники. В труднодоступной местности тушили с помощью хлопушек и ранцевых огнетушителей. Сформировавшейся команде понадобилось порядка 12 часов, чтобы усмирить стихию», — рассказал начальник ОЧС Глубоковского района Алексей Оградов, добавив, что пожарные вместе с добровольцами старались идти вдоль кромки огня, чтобы он не успел распространиться ближе к населенному пункту.
В настоящее время пожарными подразделениями ведется «окарауливание территории», а там, где замечено тление, производится заливка.
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