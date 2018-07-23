У найденного на ферме Range Rover оказались королевские корни

Материал подготовлен дружественной редакцией auto.mail.ru Нынешний владелец нашел зеленый Range Rover 1975 года гниющим на одной из ферм в Англии . Изучив историю автомобиля, покупатель обнаружил, что в свое время внедорожник числился за членами королевской семьи. Этот факт, как пишет Daily Mail , подтверждают записи в архиве Британского музея, так и фотографии.

Узнав историю машины, новый владелец принялся восстанавливать внедорожник. В общей сложности реставрационные работы заняли около 1000 часов и потребовали 60 000 фунтов стерлингов вложений (или почти 5 млн рублей).

Под капотом двухдверного внедорожника британской марки установлен 3,5-литровый V8, который работает в паре с механической коробкой передач. Кузов Range Rover покрыли свежей краской оригинального зеленого цвета, а кресла в салоне обтянули новой светло-бежевой кожей.

Предполагается, что торги по продаже королевского Range Rover состоятся в ближайшее время. Автомобиль может уйти с молотка по цене от 80 000 фунтов стерлингов (6,6 млн рублей).