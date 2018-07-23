Ещё
У найденного на ферме Range Rover оказались королевские корни
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У найденного на ферме Range Rover оказались королевские корни 

Популярная механика 2 часа назад
Фото: Популярная механика
Материал подготовлен дружественной редакцией auto.mail.ru  Нынешний владелец нашел зеленый Range Rover 1975 года гниющим на одной из ферм в Англии. Изучив историю автомобиля, покупатель обнаружил, что в свое время внедорожник числился за членами королевской семьи. Этот факт, как пишет Daily Mail, подтверждают записи в архиве Британского музея, так и фотографии.
Узнав историю машины, новый владелец принялся восстанавливать внедорожник. В общей сложности реставрационные работы заняли около 1000 часов и потребовали 60 000 фунтов стерлингов вложений (или почти 5 млн рублей).
Под капотом двухдверного внедорожника британской марки установлен 3,5-литровый V8, который работает в паре с механической коробкой передач. Кузов Range Rover покрыли свежей краской оригинального зеленого цвета, а кресла в салоне обтянули новой светло-бежевой кожей.
Предполагается, что торги по продаже королевского Range Rover состоятся в ближайшее время. Автомобиль может уйти с молотка по цене от 80 000 фунтов стерлингов (6,6 млн рублей).
Популярная механика: последние новости
Великобритания строит свой первый космодром Создана система управления дроном движением корпуса Физики сфотографировали атом с рекордным разрешением
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль75
Россияне взбунтовались из-за нового налога441
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе307
Из россиян сделают «вечных пешеходов»205
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян165
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение