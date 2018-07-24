Подросток из Иваново приехал в Сочи на отдых и пропал

Краснодар . 24 июля — Новая Кубань. Полиция объявила в розыск 17-летнего Ивана Дикушина из Иваново. Подросток 15 июля отправился на поезде на отдых в Сочи . В олимпийской столице юношу 17 июля должен был встретить брат. Однако с тех пор оба молодых человека пропали. Родные и близкие ничего не знают об их месторасположении.

Приметы Ивана Дикушина: на вид 16-17 лет, среднего телосложения, рост около 180, европейский тип внешности, волосы светло русые, глаза серо-голубые. В день исчезновения на мальчик был одет в джинсовые шорты до колен и серую майку с надписью «Я-Чкалов», обут в черные кроссовки. С собой имел черную спортивную сумку, белый мобильный телефон Fly Tornado, солнцезащитные очки, паспорт. Особая примета: родинка на правой щеке.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении юноши, просят звонить по телефонам: 8 (4932) 31-17-86, 32-42-04, 31-10-50 или 02.