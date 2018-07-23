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Тереза Мэй рассказала о своём хобби
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Тереза Мэй рассказала о своём хобби 

News.ru 2 часа назад
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поделилась тем, как проводит свободное время. По словам политика, отвлечься от «самой стрессовой работы в мире» ей помогают домашние хлопоты.
Тереза Мэй в эфире британского новостного телеканала Sky News призналась, что любит коротать досуг у плиты. По словам британского премьера, в её доме насчитывается более сотни книг по кулинарии, которые она с удовольствием изучает, если выдаётся свободная минутка.
Мэй также отметила, что не упускает возможности отправиться на прогулку вместе с семьей.
«Ещё, когда у меня есть время, я люблю смотреть американский сериал «Морская полиция», — добавила она.
Ранее News.ru писал, что экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон лидирует в рейтинге политиков, способных реализовать Brexit лучше, чем премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй. Такие данные следуют из опроса социологической службы YouGov. ане
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