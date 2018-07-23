Тереза Мэй рассказала о своём хобби

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поделилась тем, как проводит свободное время. По словам политика, отвлечься от «самой стрессовой работы в мире» ей помогают домашние хлопоты.

Тереза Мэй в эфире британского новостного телеканала Sky News призналась, что любит коротать досуг у плиты. По словам британского премьера, в её доме насчитывается более сотни книг по кулинарии, которые она с удовольствием изучает, если выдаётся свободная минутка.

Мэй также отметила, что не упускает возможности отправиться на прогулку вместе с семьей.

«Ещё, когда у меня есть время, я люблю смотреть американский сериал «Морская полиция», — добавила она.