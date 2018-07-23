Обладатели набора основателя получат эксклюзивные скины для «королевской битвы»

Разработчики Fortnite подарят экипировки «Лидер в розовом» и «Боевая раскраска» всем игрокам, которые приобрели набор основателя. Об этом объявили в официальном паблике игры во «ВКонтакте».

Vk.com Скины станут доступны после выхода обновления 5.1. Он выйдет 24 июля, в день рождения игры. При покупке набора основателя игрок получает доступ к режиму PvE. Минимальная стоимость набора основателя составляет 600 рублей. Кроме экипировок покупателю дают семь наборов пиньят и четыре эмблемы для флага. Режим «королевская битва» в Fortnite доступен бесплатно.