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Обладатели набора основателя получат эксклюзивные скины для «королевской битвы»
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Обладатели набора основателя получат эксклюзивные скины для «королевской битвы» 

CyberSport.ru 2 часа назад
Фото: CyberSport.ru
Разработчики Fortnite подарят экипировки «Лидер в розовом» и «Боевая раскраска» всем игрокам, которые приобрели набор основателя. Об этом объявили в официальном паблике игры во «ВКонтакте».
Vk.com  Скины станут доступны после выхода обновления 5.1. Он выйдет 24 июля, в день рождения игры. При покупке набора основателя игрок получает доступ к режиму PvE. Минимальная стоимость набора основателя составляет 600 рублей. Кроме экипировок покупателю дают семь наборов пиньят и четыре эмблемы для флага. Режим «королевская битва» в Fortnite доступен бесплатно.
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