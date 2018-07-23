Партнер друзей Путина: чем известен спонсор «русской шпионки» Бутиной 

В минувшую субботу газета Washington Post опубликовала имя россиянина, которого американские спецслужбы связывают с Марией Бутиной. В 17-страничном меморандуме о досудебном аресте россиянки приводится ссылка на электронную переписку девушки, где упоминается некий «спонсор». Его имя не раскрывалось, однако он характеризовался как «участник списка Forbes» с состоянием в $1,2 млрд
По данным Washington Post, речь идет о бизнесмене Константине Николаеве. Его состояние в этом году Forbes оценил в $1,1 млрд Власти США допустили опечатку в меморандуме об аресте Бутиной? Возможно, что нет. Дело в том, что помимо итоговых оценок состояний миллиардеров раз в год, американская редакция Forbes рассчитывает их изменения в режиме реального времени. Очевидно, на прошлой неделе, когда и была задержана Бутина, состояние Николаева за счет роста акций принадлежащих ему компаний, доходило до $1,2 млрд
Чем известен спонсор «русской шпионки»?
Имя Константина Николаева, который считается одним из самых непубличных миллиардеров, стало широко обсуждаться в прессе две недели назад. Тогда он привлек внимание журналистов газеты The Guardian, которая провела расследование совместно с центром Досье, задавшись целью выяснить, кому принадлежит малоизвестная компании American Ethane, разрабатывающая месторождение этана на побережье Мексиканского залива. В ноябре прошлого года в присутствии американского лидера Дональда Трампа и китайского Си Цзиньпина компания подписала соглашение о поставке этана в Китай стоимостью в $26 млрд
В ходе расследования выяснилось, что один из соинвесторов компании — Александр Волошин, экс-глава администрации президента России. Именно Константин Николаев, по данным издания, в 2014 году одолжил Волошину $1,25 млн, на которые тот купил 2,5% American Ethane. Сам Николаев входит в совет директоров American Ethane. Впрочем, основа его состояния — группа «Н-Транс» и один из крупнейших операторов железнодорожных перевозок Globaltrans, которыми он владеет совместно с Никитой Мишиным и Андреем Филатовым. Партнерам принадлежит 34,5% Globaltrans — по 11,5% каждому. В марте этого года РБК писал, что Роман Троценко ведет переговоры о выкупе доли предпринимателей в Globaltrans, которая на тот момент оценивалась в $770 млн «Н-Транс» была создана еще в 1996 году — тогда она называлась «Северстальстранс» и входила в структуру «Северстали». Долгое время Николаеву, Мишину и Филатову (они же были топ-менджерами компании) принадлежало 50%, остальными акциями владел Алексей Мордашов. В апреле 2007 года партнеры выкупили долю Мордашова и переименовали «Северстальстранс» в «Н-Транс». На тот момент она объединяла более 20 компаний, работающих в различных секторах транспортного бизнеса в России, СНГ и странах Балтии. Партнером бизнесменов на рынке железнодорожных перевозок нефти и нефтепродуктов был Геннадий Тимченко, близкий друг президента Владимира Путина. Вместе с Тимченко акционеры «Н-Транса» владели компаниями «Трансойл» и «Балттранссервис». Впрочем, в ноябре 2011 года партнерство завершилось: Тимченко вышел из капитала «Балтранссервиса», одновременно доведя свою долю в «Трансойле» до 93%, выкупив акции у Николаева и Мишина. Филатов остался миноритарием «Трансойла».
Партнером акционеров «Н-Транса» был и еще один друг Владимира Путина Аркадий Ротенберг. Николаев с партнерами был совладельцами (всего бывшим топ-менеджерам Мордашова принадлежало 31,55% акций) компании Marc O'Polo Investments, которая была акционером «Мостотреста» — одного из крупнейших строителей дорожной инфраструктуры России. До октября 2014 года еще 68,45% акций Marc O'Polo Investments владел Аркадий Ротенберг. Однако после включения бизнесмена в санкционный список США, владельцем этой доли стал его сын Игорь. В апреле 2015 года Marc O'Polo Investment вышла из капитала «Мостотреста», продав 38,63% акций подрядчика структуре НПФ «Благосостояние».
Помимо American Ethane у Константина Николаева есть и другие проекты в США. Совместно с председателем совета директоров «Р-Фарм» Алексеем Репиком Николаев инвестировал в стартап Grabr, позволяющий покупать товары в экзотических странах через путешественников. Оба предпринимателя присутствовали на инаугурации Дональда Трампа в январе 2017 года, пишет Washington Post. Впрочем, представитель Николаева в своих комментариях для издания заявил, что тот никогда не встречался с Трампом, отказавшись отвечать на другие вопросы.
Читайте также
Таинственный олигарх: от кого получала деньги «российский агент» Мария Бутина
Алексей Мордашов Рейтинг Forbes: №2 Состояние: $18700млн
Узнать подробнее
Геннадий Тимченко Рейтинг Forbes: №5 Состояние: $16000млн
Узнать подробнее
Никита Мишин Рейтинг Forbes: №92 Состояние: $1100млн
Узнать подробнее
Константин Николаев Рейтинг Forbes: №93 Состояние: $1100млн
Узнать подробнее
Аркадий Ротенберг Рейтинг Forbes: №40 Состояние: $3000млн
Узнать подробнее
Андрей Филатов Рейтинг Forbes: №97 Состояние: $1100млн
Узнать подробнее
Роман Троценко Рейтинг Forbes: №60 Состояние: $1700млн
Узнать подробнее
Игорь Ротенберг Рейтинг Forbes: №95 Состояние: $1100млн
Узнать подробнее
Алексей Репик Рейтинг Forbes: №47 Состояние: $2100млн
Узнать подробнее