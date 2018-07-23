Вологодский губернатор отменил отпуска главам муниципалитетов из-за срыва ремонтов

ВОЛОГДА , 23 июля. / ТАСС /. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников отменил отпуска руководителям муниципалитетов до тех пор, пока не будут исполнены проекты по строительству и ремонту объектов социальной инфраструктуры и дорог. На это впервые за восемь лет из областного бюджета выделено более 1,2 млрд рублей, однако средства почти не освоены, сказал в понедельник Кувшинников.

"По результатам градостроительных советов мы в 2018 году впервые за последние восемь лет выделили более 1,2 млрд рублей муниципалитетам на строительство и ремонт школ, детских садов, спортивных сооружений, дорог и инженерной инфраструктуры к земельным участкам для многодетных семей. По итогам исполнения областного бюджета за первое полугодие 2018 года отмечается крайне низкое освоение этих средств муниципалитетами. Поэтому все отпуска отменить, пока все работы не будут исполнены в установленные сроки", — сказал Кувшинников на оперативном совещании членов областного правительства и глав муниципалитетов.

В частности, на ремонт школ и детсадов в областном бюджете предусмотрено в помощь муниципалитетам 201 млн рублей. Однако на 20 июля ни в одном муниципалитете средства не освоены. При этом в 14 муниципалитетах не заключены муниципальные контракты, что может привести к срыву ремонтных работ и подготовке школ к 1 сентября, сказал губернатор.

На строительство и ремонт спортивных сооружений впервые выделено 294 млн рублей, однако средства освоены лишь на 22,5%, в четырех муниципалитетах не заключены муниципальные контракты. На обустройство подъездов к земельным участкам для многодетных семей выделены 78 млн рублей. Этой помощью воспользовался единственный Усть-Кубинский район.

"Выделенные субсидии на дорожную деятельность освоены на 60%. У нас в октябре уже белые мухи полетят. Прошу немедленно заключить муниципальные контракты и представить «дорожные карты» по проведению работ в установленные сроки. Ответственные — главы районов и их кураторы их числа членов правительства области. Срок — до 3 августа", — сказал губернатор.