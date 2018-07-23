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Молодое пополнение морской пехоты ЧФ приняло Военную присягу на легендарной 35-й береговой батарее Севастополя
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Молодое пополнение морской пехоты ЧФ приняло Военную присягу на легендарной 35-й береговой батарее Севастополя 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
После завершения церемонии состоялся концерт военного оркестра и встреча представителей командования соединения морской пехоты с родителями молодых военнослужащих.
На легендарной 35-й береговой батарее Севастополя прошел ритуал приведения к Военной присяге новобранцев отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Черноморского флота.
Молодым воинам были вручены черные береты и нагрудные знаки гвардейцев
Перед приемом Военной присяги военнослужащие прошли курс по общевойсковой подготовке, получили необходимые для прохождения военной службы знания и навыки по строевой, физической, огневой, военно-медицинской подготовке, изучили общевоинские уставы и основы безопасности военной службы.
После завершения церемонии состоялись показательные выступления оркестра отдельной ордена Жукова бригады морской пехоты и встреча представителей командования соединения морской пехоты ЧФ с родителями военнослужащих.
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