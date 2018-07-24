В Марий Эл промпроизводство сократилось на 27%

Промышленное производство в Марий Эл за июнь этого года сократилось на 27, 9%. Об этом сообщает Маристат.

За первое полугодие текущего года по сравнению с аналогичным периодом года минувшего промпроизводство снизилось на 4,4%. В этом году в республике отмечено снижение показателей выпуска тканей, фанеры, строительных блоков, автомобильных кузовов, мебели, пищевой продукции. Также сократилась добыча полезных ископаемых.

Однако положительная динамика отмечается в производстве сыров (прирост на 84,6%) и медикаментов. Также прирост показало первичное нефтеперерабатывающее производство (прирост на 63,3%).

Доля убыточных организаций в Марий Эл по итогам первого квартала составила 38,5%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число убыточных предприятий выросло на 1%.