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Лунное затмение 27 июля 2018 года станет самым длинным в XXI веке
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Лунное затмение 27 июля 2018 года станет самым длинным в XXI веке 

Пятый канал 58 минут назад
Фото: Пятый канал
27 июля вечером на небе можно будет наблюдать сразу два редчайших астрономических явления. Во-первых, самое продолжительное в XXI веке затмение Луны. Спутник будет находиться в тени Земли почти четыре часа — с половины десятого вечера до часа ночи по московскому времени. Из-за необычного явления Луна предстанет в кроваво-красных тонах.
Цвета добавит Марс, который приблизится к Земле на минимальное расстояние. Такое происходит крайне редко, следующее сближение состоится только через 25 миллионов лет. Зрителями небесного спектакля станут жители пяти континентов. Лучше всего рассмотреть красную Луну и Марс можно будет на Северном Кавказе, Южном Урале и побережье Каспийского моря.
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