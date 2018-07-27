Лунное затмение 27 июля 2018 года станет самым длинным в XXI веке

27 июля вечером на небе можно будет наблюдать сразу два редчайших астрономических явления. Во-первых, самое продолжительное в XXI веке затмение Луны. Спутник будет находиться в тени Земли почти четыре часа — с половины десятого вечера до часа ночи по московскому времени. Из-за необычного явления Луна предстанет в кроваво-красных тонах.

Цвета добавит Марс, который приблизится к Земле на минимальное расстояние. Такое происходит крайне редко, следующее сближение состоится только через 25 миллионов лет. Зрителями небесного спектакля станут жители пяти континентов. Лучше всего рассмотреть красную Луну и Марс можно будет на Северном Кавказе, Южном Урале и побережье Каспийского моря.