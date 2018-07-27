Иркутян приглашают посмотреть самое долгое в XXI веке лунное затмение

Самое долгое в XXI веке лунное затмение, которое продлится 103 минуты, произойдет ночью с 27 по 28 июля. Его смогут наблюдать россияне по всей стране, но в разное время. По иркутскому времени Луна начнет заходить за тень Земли в 2:24, полностью скроется в 3:24 и начнет выходить из тени в 5:13, сообщила пресс-служба Иркутского планетария.

Посмотреть на необычное комическое явление можно с помощью телескопов и других оптических приборов, но и без них затмение будет хорошо видно. Наблюдение в телескоп будет проводить Иркутский планетарий, сотрудники которого приглашают присоединится к ним всех желающих.

«Если вы не планируете спать в ночь с 27 на 28 июля — вы можете наблюдать это астрономическое явление вместе с нами. Будем надеяться, что погода позволит нам это сделать», — сказал исполнительный директор Иркутского планетария Павел Никифоров

В этот же день наступит еще одно необычное явление — Великое противостояние Марса, когда планета приближается к Земле на минимальное расстояние — 57,59 млн км. В этот день Марс будет иметь максимальный видимый размер и блеск, как звезда, имеющая красный оттенок. Противостояние происходит не часто — раз в 26 месяцев, а Великое противостояние и того реже — раз в 15-17 лет.

«Следующее противостояние «красной планеты» наступит 13 октября 2020 года, а следующее Великое противостояние мы сможем наблюдать 15 сентября 2035 года», — отметил Павел Никифоров.