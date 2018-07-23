Беременная Рапунцель из «Дома-2» в остервенении набросилась на полуголую сестру

Участница «Дома-2» Ольга Рапунцель не могла выйти из собственной комнаты. Под дверью ее ожидала разъяренная беременная младшая сестра Алена.

Рапунцель-младшая хотела во что бы то ни стало надавать тумаков родственнице. Она кидалась на закрытую дверь и кляла сестру на чем свет стоит.

То и дело мама участниц Татьяна Владимировна оттаскивала остервенелую Алену от запертой комнаты, но это еще больше разжигало ярость девушки. Она снова и снова предпринимала попытки выломать дверь и докричаться до сестры.

Ольга также не проявляла благоразумия. Как только взбешенную Алену отводили в сторону от помещения, в котором, к слову, помимо Рапунцель-старшей находилась ее дочь Василиса, молодая мама распахивала дверь и сыпала проклятьями в ответ. Желая поскорее обматерить родственницу, старшая из сестер даже не спрятала грудь после кормления младенца — так и выбегала несколько раз, прикрывая голый бюст пеленкой. Высказавшись, Ольга опять трусливо запиралась.

Что стало причиной такого неадекватного поведения родственниц пока неизвестно. Поклонники предположили, что конфликт разгорелся из-за зависти младшей сестры.

"Это все от того что она всю жизнь завидует своей сестре. Сестра популярна, у сестры муж, ребенок. А Алена всегда на втором плане и мужик ей достался никакой, подобрала от сестры, так еще он ее предал, когда беременна и по сути возвращаться не хочет" «Овца ее сестра с мужем поддерживают а она не благодарная (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)», «Сама связалась с туалетным королем, а теперь все виноваты. Мне уже кажется, что она это специально делает, чтобы от ребенка избавится, поняла что он ей не нужен, вот и исполняет», — осуждали девушку поклонники телепроекта «Дом-2» в Сети.

Добавим, что ранее Алена Рапунцель рассказывала об угрозе выкидыша. Девушка призналась, что находится не в лучшем состоянии: «Как мне объяснили специалисты, когда я кричала, сильно напрягались мышцы лица и ниже, в результате чего матка приходила в тонус. Теперь она пытается „выплюнуть“ плод».

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