Закладочный комплекс на руднике РМК заработал в полную силу

ЗАО «ОРМЕТ» (входит в Группу "Русская медная компания" ) вывело на проектную мощность поверхностный закладочный комплекс подземного рудника «Джусинский». Он способен ежемесячно производить до 6 тысяч кубометров закладочной смеси для заполнения пустот отработанных подземных камер. Общая площадь комплекса — 1800 квадратных метров.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе РМК, заполнение пустот отработанных подземных камер необходимо для обеспечения безопасности работников рудника, находящейся под землей техники и близлежащих наземных объектов. Поэтому качеству работы поверхностного закладочного комплекса уделяется повышенное внимание.

Два месяца закладочный комплекс рудника «Джусинский» функционировал в тестовом режиме. Специалисты подбирали оптимальный состав, количество и параметры твердеющей смеси, налаживали схему ее доставки в шахту. Когда проектные параметры были достигнуты, началось заполнение первой подземной камеры.