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Закладочный комплекс на руднике РМК заработал в полную силу
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Закладочный комплекс на руднике РМК заработал в полную силу 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
ЗАО «ОРМЕТ» (входит в Группу "Русская медная компания") вывело на проектную мощность поверхностный закладочный комплекс подземного рудника «Джусинский». Он способен ежемесячно производить до 6 тысяч кубометров закладочной смеси для заполнения пустот отработанных подземных камер. Общая площадь комплекса — 1800 квадратных метров.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе РМК, заполнение пустот отработанных подземных камер необходимо для обеспечения безопасности работников рудника, находящейся под землей техники и близлежащих наземных объектов. Поэтому качеству работы поверхностного закладочного комплекса уделяется повышенное внимание.
Два месяца закладочный комплекс рудника «Джусинский» функционировал в тестовом режиме. Специалисты подбирали оптимальный состав, количество и параметры твердеющей смеси, налаживали схему ее доставки в шахту. Когда проектные параметры были достигнуты, началось заполнение первой подземной камеры.
Джусинское колчеданно-полиметаллическое месторождение расположено на территории Адамовского района Оренбургской области. ЗАО «ОРМЕТ» получило лицензию на его разработку в 1999 году. До 2014 года отработка велась открытым способом, затем началась доработка месторождения подземным способом. Подземная часть рудника введена в строй в мае 2018 года. Согласно проекту, подземная отработка на «Джусинском» продлится до 2025 года.
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