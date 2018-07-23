В Самаре женщина решилась на подделку документов, чтобы устроить ребенка в нужную школу

Как указано в приговоре, женщина хотела устроить ребенка в 1-й класс на 2018/2019 учебный год в школу «Успех», но знала, что в связи с регистрацией не на территориальном участке школы, первоочередного права на зачисление не было.

Тогда самарчанка нашла в интернете объявление по оказанию услуг в получении временной регистрации и через имеющийся там контакт сообщила человеку, личность которого следователи не установили, о желании приобрести временную регистрацию вблизи школы «Успех». Это обошлось ей в 3 тыс. рублей. Поддельный документ самарчанка принесла заведующей канцелярией школы.

Когда обман вскрылся, в отношении женщины возбудили уголовное дело.

В суде она просила вынести приговор в особом порядке. В итоге ее признали виновной и назначили по совокупности преступлений два месяца ограничения свободы.