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В Самаре женщина решилась на подделку документов, чтобы устроить ребенка в нужную школу
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В Самаре женщина решилась на подделку документов, чтобы устроить ребенка в нужную школу 

Волга Ньюс 2 часа назад
Как указано в приговоре, женщина хотела устроить ребенка в 1-й класс на 2018/2019 учебный год в школу «Успех», но знала, что в связи с регистрацией не на территориальном участке школы, первоочередного права на зачисление не было.
Тогда самарчанка нашла в интернете объявление по оказанию услуг в получении временной регистрации и через имеющийся там контакт сообщила человеку, личность которого следователи не установили, о желании приобрести временную регистрацию вблизи школы «Успех». Это обошлось ей в 3 тыс. рублей. Поддельный документ самарчанка принесла заведующей канцелярией школы.
Когда обман вскрылся, в отношении женщины возбудили уголовное дело.
В суде она просила вынести приговор в особом порядке. В итоге ее признали виновной и назначили по совокупности преступлений два месяца ограничения свободы.
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