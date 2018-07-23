Агент Погба сообщил руководству «МЮ» о желании игрока вернуться в «Ювентус»

Полузащитник « Манчестер Юнайтед Поль Погба , перешедший в манкунианский клуб в 2016 году из «Ювентуса» за рекордные на тот момент для мирового футбола деньги — 105 млн евро, хотел бы вернуться в ряды «бьянконери», утверждает Marca.

Сообщается, что 25-летний француз, ставший этим летом в составе сборной Франции чемпионом мира, не хочет играть под руководством Жозе Моуринью , в тактических построениях которого Погба не чувствует себя комфортно. Француз якобы уже успел уведомить боссов «МЮ» через своего агента Мино Райолу о том, что он хочет вернуться в «Ювентус», где он сможет стать одноклубником Криштиану Роналду

В минувшем сезоне Погба провел за «Юнайтед» 37 матчей во всех турнирах, забив при этом 6 мячей и отдав 12 результативных передач.