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Агент Погба сообщил руководству «МЮ» о желании игрока вернуться в «Ювентус»
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Агент Погба сообщил руководству «МЮ» о желании игрока вернуться в «Ювентус» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, перешедший в манкунианский клуб в 2016 году из «Ювентуса» за рекордные на тот момент для мирового футбола деньги — 105 млн евро, хотел бы вернуться в ряды «бьянконери», утверждает Marca.
Сообщается, что 25-летний француз, ставший этим летом в составе сборной Франции чемпионом мира, не хочет играть под руководством Жозе Моуринью, в тактических построениях которого Погба не чувствует себя комфортно. Француз якобы уже успел уведомить боссов «МЮ» через своего агента Мино Райолу о том, что он хочет вернуться в «Ювентус», где он сможет стать одноклубником Криштиану Роналду.
В минувшем сезоне Погба провел за «Юнайтед» 37 матчей во всех турнирах, забив при этом 6 мячей и отдав 12 результативных передач.
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