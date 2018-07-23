В Марий Эл завершился прием документов от кандидатов в депутаты госсобрания

Марий Эл завершился прием документов от кандидатов в депутаты на дополнительных выборах в Государственное собрание республики VI созыва по трем одномандатным избирательным округам. Довыборы состоятся 2 сентября. Об этом сообщается на сайте регионального избиркома.

Все кандидаты представили в окружные избирательные комиссии документы для регистрации. 11 из них решениями комиссий уже зарегистрированы. По трем кандидатам решения будут приняты не позднее 27 июля 2018 года.

«По трем кандидатам решение будет принято позже, так как они являются самовыдвиженцами. Они собирали подписи и у комиссии теперь есть время на проверку подписи. Решение о регистрации будет принято в течение 10 дней», — сообщили «ФедералПресс» в избиркоме Марий Эл.

Собеседник агентства также пояснил, что в рамках данной избирательной компании законодательно предусмотрена возможность досрочного голосования: «С 22 по 28 августа можно будет проголосовать в помещении территориальной избирательной комиссии; с 29 августа по 1 сентября— в участковой избирательной комиссии. Прием заявлений и устных обращений избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования начинается с 23 августа, а завершается в 14 часов 2 сентября».

Фото: ФедералПресс / Кирилл Дедюхин