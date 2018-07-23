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В Соколиной горе за год увеличилось количество гостиниц
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В Соколиной горе за год увеличилось количество гостиниц 

Управа района Соколиная гора 2 часа назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Соответствующий отчет на тему работы предприятий гостиничного типа и автомоек был предоставлен в ходе встречи главы управы района Соколиная гора с жителями.
Так, в настоящее время в Соколиной горе функционируют девятнадцать гостиниц — это на три единицы больше, чем в прошлом году. Кроме того, на территории района расположено сорок восемь шиномонтажей и двадцать одна автомойка. По словам руководителя управы района Соколиная гора, такое количество предприятий данной категории является избыточным.
По состоянию на июль текущего года в Соколиной горе насчитывается 644 предприятия. Из них в сфере организации общественного питания задействовано 110 предприятий, в сфере торговли — 284 предприятия, а в сфере оказания различных услуг — еще 150 предприятий.
Фото: предоставлены управой района Соколиная гора.
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