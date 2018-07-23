Власти Кубани предложили перераспределить неиспользуемые мощности предприятий-банкротов

Краснодарский край планирует на федеральном уровне выступить с инициативой позволить перераспределять в пользу работающих предприятий мощности, которые не используются более трех лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на вице-губернатора региона Василия Швеца.

По его словам, сегодня на Кубани зачастую складываются ситуации, когда компании резервируют мощности, но не используют их в дальнейшем. «В регионе есть минимум 60 банкротных предприятий, у которых есть оплаченные, но невостребованные мощности. Необходимо совместно с контролирующими органами провести полный мониторинг и выявить все подобные производства», — сказал Василий Швец

По данным первого вице-губернатора Андрея Алексеенко, инвестиции в электроэнергетику в краев 2017 году составили почти 11,5 млрд рублей, в 2018 году на эти цели собираются выделить 17 млрд рублей. В то же время энергосистема Краснодарского края является энергодефицитной. Годовой прирост потребления энергоресурсов с 2013 по 2017 год составил около 5%, а в Краснодаре — более 20%.

Анапы. Обусловлено это увеличением потребления энергии промышленными предприятиями, развитием санаторно-курортного комплекса, ростом объемов строительства. На сегодня проблема бесперебойного электроснабжения является актуальной для Тимашевского, Северского, Красноармейского, Усть-Лабинского, Тихорецкого районов, Армавира

По данным пресс-службы, до 1 августа 2018 году в регионе планируют разработать алгоритм ликвидации энергодефицита в этих районах.