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Власти Кубани предложили перераспределить неиспользуемые мощности предприятий-банкротов
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Власти Кубани предложили перераспределить неиспользуемые мощности предприятий-банкротов 

Деловая газета. Юг 2 часа назад
Фото: Деловая газета.Юг
Краснодарский край планирует на федеральном уровне выступить с инициативой позволить перераспределять в пользу работающих предприятий мощности, которые не используются более трех лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на вице-губернатора региона Василия Швеца.
По его словам, сегодня на Кубани зачастую складываются ситуации, когда компании резервируют мощности, но не используют их в дальнейшем. «В регионе есть минимум 60 банкротных предприятий, у которых есть оплаченные, но невостребованные мощности. Необходимо совместно с контролирующими органами провести полный мониторинг и выявить все подобные производства», — сказал Василий Швец.
По данным первого вице-губернатора Андрея Алексеенко, инвестиции в электроэнергетику в краев 2017 году составили почти 11,5 млрд рублей, в 2018 году на эти цели собираются выделить 17 млрд рублей. В то же время энергосистема Краснодарского края является энергодефицитной. Годовой прирост потребления энергоресурсов с 2013 по 2017 год составил около 5%, а в Краснодаре — более 20%.
Обусловлено это увеличением потребления энергии промышленными предприятиями, развитием санаторно-курортного комплекса, ростом объемов строительства. На сегодня проблема бесперебойного электроснабжения является актуальной для Тимашевского, Северского, Красноармейского, Усть-Лабинского, Тихорецкого районов, Армавира и Анапы.
По данным пресс-службы, до 1 августа 2018 году в регионе планируют разработать алгоритм ликвидации энергодефицита в этих районах.
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